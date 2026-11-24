ヒガシマル醤油は14日、15日の両日、東京・練馬区の光が丘IMA中央館イマミセ光の広場で、消費者イベント「うどんスープ」の試飲会を開催した。

イベントでは、受付でアンケートに答えると「うどんスープ」「そばスープ」「タンメンスープ」の試供品をプレゼント。また「うどんスープ」のキャラクターのオリジナルグッズがもれなく当たるヒガシマルガチャに参加ができ、物販コーナーで商品を2点以上購入すると、限定ステッカーをプレゼントするなど盛りだくさんな特典を用意。会場には親子連れなど2日間で約4,000人が来場した。

初日の会場では午前11時のスタート前から順番待ちの長蛇の列ができ、「うどんスープ」の試飲後、ガチャガチャコーナーや物販コーナー、キャラクターとの記念写真コーナーに並ぶ人が多かった。

同社は、首都圏での認知拡大を目的に定期的に試食、試飲イベントを開いており、今年で東京では3回目の開催。西日本を拠点とする同社だが、「首都圏ではテレビCMやキャラクターを通して『うどんスープ』の存在は知られているが、まだ購入するケースは少ないことから、数年前より集中的に首都圏でイベントを実施。ここにきて次第にブランド認知が広がってきた」（窪園智執行役員営業本部副本部長兼東京支店長）と言う。

商品名が「うどんスープ」だけに、うどんスープメニューにしか使えないと思って人も多いため、会場では浅漬けや唐揚げの下味、おでんなどにも使えることを啓発。「関西ではうどん以外の食べ方も知られているが、ここにきて首都圏でも様々な使い方が浸透。最近では唐揚げの下味に使えることがXの投稿で取り入れられ、バズった」。

近況について窪園東京支店長は「昨年7月にうどんスープを値上げしたが、今年7月で1年が経過し、値上げ後は物量ベースでも伸びており、新価格が受け入れられたと判断している。今後は首都圏を中心とした東日本でもうどんスープの認知を広げ、万能スープ調味料としての認識を拡大したい」など語った。