丸大食品は、従業員とその家族を対象とした「丸大わんぱくファミリーデー」を初めて開催した。

今回は大阪府高槻市の本社敷地内勤務の23家族75人が参加し、ウインナー作り体験、工場見学、商品試食、クイズラリーなどを楽しんだほか、パートナー契約を締結している日本車いすカーリング協会の支援で「車いすカーリング体験会」を合同開催した。

初開催の背景について同社は、従業員が日々の仕事に従事できるのは「ご家族の理解や協力があってこそ」とし、従業員の日々の仕事を家族が知ることで会社への理解や親しみを深めてもらうことも目的とした。

ウインナー作り体験は、2部制で開催し、午前は練り肉を充填機で羊腸に詰めてオリジナルのウインナー作りを、午後は練り肉を充填した羊腸をひねり、好きな大きさに作る体験を実施し、参加者から笑顔があふれた。

車いすカーリング体験会は、初心者も楽しめる体験用ストーンと競技用のスティックを使用して的を狙い、一投ごとに戦略を練りながら個人もしくはチームで取り組んだ。会場には重さ約20㎏のストーンと車いすも展示し、参加者は実際の競技用具にも触れた。同社は「障がい者スポーツをより身近に感じる貴重な機会となった」とし、「今後も車いすカーリングをはじめ、障がい者スポーツへの理解と振興をサポートしていく」とした。

参加した従業員からは「グループ会社も含め様々な商品があることを家族に知ってもらえて良かった」「何をしている会社なのか家族に知ってもらえた」など、家族からは「パパの会社の食べ物はおいしい」「ソーセージ作り体験ができて良かった」などの声が寄せられた。