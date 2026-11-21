伊藤園は11月13～15日の3日間、グレートアイランド倶楽部（千葉県長南町）で女子プロゴルフの第42回伊藤園レディスゴルフトーナメントを開催した。桑木志帆選手が通算17アンダーで優勝し、賞金1800万円を獲得した。優勝と同時に、桑木選手初の年間女王のタイトル獲得も決定した。

試合内容とともにギャラリーの注目を集めたのが、他のゴルフトーナメントでは見られない「お茶の伊藤園」ならではのおもてなしだ。

これまでは特設テントで社員がお点前を披露する茶席を用意していたが、今回は初となる抹茶カフェを設営し、様々なドリンクを販売した。

カフェは伊藤園フードサービスを中心に、伊藤園のティーテイスターの指導の下グループ全体で協力して運営した。

運営メンバーの一人である伊藤園のマーケティング本部販売促進部の田中晶子部長は「堅苦しくない、カジュアルな抹茶の楽しみ方が人気になっていることを受け考案した。バラエティ豊かなメニューで幅広い方のニーズに応えられる」と語る。

メニューは国産抹茶の抹茶ラテ、鹿児島県産茶葉のほれぼれ（緑茶）、国産ほうじ茶の会席ほうじ茶をそれぞれホットとアイスで用意。国産抹茶を使用し、グループ社員が点てる抹茶（和三盆付）も販売した。

店内には金屏風とともに、「お～いお茶くん」のぬいぐるみや「お～いお茶」グローバルアンバサダーの大谷翔平選手のパネルを置きブランドをアピール。

市川團十郎白猿さんを起用したポスターのフォトスポットも好評で、記念写真を撮る来場者の姿が多数見られた。

「メニューは抹茶ラテと抹茶が人気だった。多くの方に来ていただいて、くつろぐ場や思い出の場になっていれば嬉しい。お客様の反応を見ながら、来年も継続を考えている」と述べる。

なお、カフェの売り上げは、同ゴルフトーナメントの入場料やグッズ販売の収益などとともに、チャリティとして翌年寄贈される。