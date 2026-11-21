カバヤ食品は12月24日に創業80周年の節目を迎える｡

同社は､戦後間もない､物資が極めて不足していた1946年に創業｡祖業はキャラメル｡「日本の会社がつくったもので日本中を元気にしたい｡子どもたちに笑顔と夢を届けたい」との思いのもと､キャラメルの製造を開始した｡

2024年4月から現職の穴井哲郎社長は「最初の製品はキャラメルだが､本当に実現したかったのは､お菓子をつくることではなく､企業として社会に貢献すること｡この考え方は､今も変わっていない｡時代とともに製品は変わり､新しいカテゴリにも挑戦していくが､社会に貢献したいという存在意義は､創業当時から変わりはない」とコメントを寄せる｡

経営という観点では､単なる菓子メーカーではなく､強いブランドを持つ会社を志向｡

「新製品を次々に投入することで売上を伸ばすことはできるが､それだけでは企業の長期的な成長や価値醸成にはつながらない｡本当に企業を強くするのは､人々に長く愛され続けるブランドだと考える｡強いブランドは､持続的に収益を生み出し､その収益により企業は独立性を保ち､社会に貢献し続けることができる｡持続的な収益がなければ､どれほど立派な理念を掲げていても､それを実現し続けることはできない」とみている｡ブランド強化の土台づくりとして人材育成や設備投資にも取り組む｡

教育と採用については､今年度新たに設定した人事ポリシーに則って進めていく｡

人事ポリシーは以下の三つ｡

「誠実に向き合う」(仲間どうし､上司部下だけではなく､消費者･お客さまや取引先などに対して､誠実に向き合う)

「共に挑戦する」(目的達成に向けてそれぞれが挑戦し､部署や役職を超えた連携によって､より大きな価値を生み出す)

「主体的に価値を生む」(それぞれが主体性を持って行動･判断することで､価値を生み出す)

設備投資は現在､製造工程の効率改善のほか､老朽化設備の入れ替えや改修に取り組んでいる｡「製造能力向上などを目的とした設備投資も検討していく」との考えを明らかにする｡

コストアップに対しては､サプライチェーンにおける効率化･生産性向上など様々な企業努力を継続して積み重ねていく｡

ただし､コスト上昇は今後も中長期にわたって続くとの見立てのもと「企業努力での吸収が困難となった場合には出荷価格の改定をさせていただく方針」という｡

◇ ◇

穴井 哲郎氏(あない てつろう) 1960年6月5日生まれ｡66歳｡大分県出身｡1985年九州大学工学部卒業後､日本コカ･コーラ入社｡2000年同社経営企画部部長､2004年4月同社経営企画部統括部長､2010年4月同社経営戦略本部バイスプレジデント､2018年6月UCC上島珈琲取締役副社長､UCCホールディングス執行役､2022年カバヤ食品専務取締役を歴任し､2024年4月から現職｡