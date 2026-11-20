ベイシアは18日、食品強化型スーパー「Beisia Foods Park 幕張店」を千葉市にオープンした。都市型商圏の特性にあわせて即食・個食ニーズに対応するとともに、鮮魚・精肉など生鮮を大幅に強化、来店動機の創出を目指す。

安田恵一執行役員出店戦略本部営業企画本部長によると、幕張店の3km商圏内人口は20万人前後で安定。将来2050年時点でも大きな人口減少は予想されておらず、長期的かつ安定的な需要が見込める地域だという。

新店は同業態「津田沼ビート店」（船橋市）での学びを活かした。都市型店舗は週末のまとめ買いよりも、平日も含めて必要な時に必要な量を購入する傾向が強いため、幕張店も同様の購買行動を想定して売場を構成した。

最大の特長は生鮮（青果・鮮魚・精肉・惣菜）を大幅に強化したことだ。売場構成比でみると、同規模の店舗が平均23％なのに対し、幕張店は34％に引き上げた。

「週に何度も来ていただけるよう生鮮を来店動機にしたい」（同社）。

鮮魚コーナーには、7月からベイシアグループに加わった鮮魚専門店「魚耕」が出店。確かな目利きによる新鮮な魚介類や旬の素材を対面販売する。お造りや生寿司など即食需要に応える品ぞろえも充実させた。

精肉コーナーは、牛肉は3種類の銘柄を展開して強化。サラダチキンや生ハムなど加工肉を集合販売し、健康志向や簡便ニーズも取り込む。

惣菜は人気の唐揚げで3つのこだわり（3種の醤油・出汁・旨味）を詰め込んだ自社ブランド「まぃ唐」が新登場。

ベーカリーコーナーはフランスなどから直輸入のクロワッサンを筆頭に約20種類をラインアップして本格的に展開する。

冷蔵売場の割合を同規模店の従来比1・6倍に広げたこともポイント。飲料・酒類は「まとめ買い」から「冷やして売る」売場にシフトする。

【Beisia Foods Park 幕張店】千葉県千葉市花見川区幕張町4―544―6▽営業面積1484㎡（449坪）▽駐車場317台（施設共用）▽営業時間9時～22時。