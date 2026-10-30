「小十」奥田氏を招き茶懐石提供 シンガポールで現地ソーシャルクラブが開催

農水省の日本食普及の親善大使・小里博栄氏と「Tower Club Singapore」（以下、タワークラブ）は、シンガポールのリパブリックプラザ（Republic Plaza）で日印国交設立60周年を祈念するとともに、シンガポールへ懐石料理を伝えるイベントを企画、20～23日の三日間（計5回）開催した。

最終日のGALAディナーでは、参加予定数を超すほど盛況となったなかで鏡開きが行われ日本人会による太鼓、琴の演奏も披露された。

今回の懐石料理を担当したのは銀座「小十」の奥田透氏。茶懐石をベースにした和食やイタリア家庭料理を教える料理家として知られ、近茶流（きんさりゅう） 講師許状を取得し裏千家 助教授（茶道）に精通している。フランス、ベルギー、香港など海外イベントに参加するほか、近年はインバウンドの富裕層を対象にした料理教室も実施している。

タワークラブは、黒川紀章氏が設計を手がけたRepublic Plaza最上階62−64階を活動拠点とするビジネスソーシャル会員制倶楽部。会員数約1千200人で、来年1月に設立30年を迎える。企画した小里氏はシンガポールに拠点を移して以降、同倶楽部と様々なイベントを開催してきた。

今回の懐石イベントにはキッコーマン、JTB、サントリーが協賛。調理は奥田氏をチーフに 、インドムンバイの寿司宅配業「SUSHI AND MORE」ARDE KISHOR取締役総料理長 がアシスタントを務め、TOWER CLUBのELSON CHEONG・エグゼブティブシェフとスタッフがサポート。

調理にはシンガポールで醸造されたキッコーマン本醸造醤油、築地からキッコーマン薄口醤油、インドで調合された「KIKKOMAN DARK SOY SAUCE」を使用し、海洋深層水かきセンターの「福岡糸島牡蠣」とサントリー「響」とのペアリング提供にも出席者が舌鼓を打った。

イベントを終えた奥田氏は「単なる和食ではなく、繊細で丁寧な茶会席料理を楽しんでいただきたかった。シンガポールのお客様がもつ日本に対する深い愛情を感じることができた」とコメント。KISHOR氏は「調達の大変さと同時に、インドと比較にならない食材の豊富さを感じた。完璧を追求する奥田シェフから多くの学びを得た」と述べ、小里氏は「和食は世界各国に普及するようになったが、懐石に対する認知はまだこれから。洗練された茶懐石をシンガポール各界著名人に提供できたことができた。デザートを含めすべての料理に醤油を使用しているが、基礎調味料が味を作るのだと改めて実感した」と述べるともに奥田氏と調理チームに感謝した。