近鉄百貨店 ・在阪最速で歳暮商戦始動 ・スイーツギフト強化、初の3冊体制

近鉄百貨店は28日、「あべのハルカス近鉄本店」など7店舗で歳暮ギフトの店頭受注を開始した。在阪百貨店では最も早いスタートとなる。

あべのハルカス近鉄本店では、開店前に法被姿のスタッフが売場に集まり、「歳暮商戦がんばろう！」と気勢を上げた。同店では12月25日まで受注センターを設置し、前年実績の維持を目指す。

商戦テーマは「大切な人とつながる」。儀礼的な贈答に加え、カジュアルギフトや自家需要、年末年始の集まりに向けた手土産など、多様化する需要を取り込む。カタログは従来の「冬の贈り物」と自家需要向けに加え、スイーツに特化した新冊子「あま～い幸せ」を発刊。3冊体制で幅広いニーズに対応する。

本冊では、地方創生プロジェクト「ハルカスニッポン博覧会」と連動したグルメ企画を展開するほか、店舗所在地の5地域別に地元グルメを特集する。

自家需要向けカタログでは、タイパ志向を背景に定着・拡大する冷凍グルメを強化。200キロカロリー台の低カロリー商品も多数そろえた。

新設のスイーツ冊子「甘い幸せ」では、年末年始の手土産や自分へのご褒美需要を見据えた商品を提案。花をモチーフにしたボーロや、近鉄限定で大阪イチゴ「はるかスマイル」を使用したスペシャルフィナンシェなどを紹介する。

伊藤篤・営業政策統括部商品政策部課長は「全国各地や店舗所在地のグルメを通じて会話や笑顔が生まれ、贈る側・受け取る側・自宅で楽しむ人が温かい時間を過ごせる商戦にしたい」と述べた。