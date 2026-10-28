「ヱビス」「黒ラベル」銀座に新たな体験拠点 ブランドの魅力をより深く

サッポロビールが長年にわたり磨き続ける二枚看板「ヱビス」と「黒ラベル」。10月27日からは、ブランドの世界観を心ゆくまで味わうことができる新たな体験拠点が銀座にオープンした。

新たなビヤホール体験を提供する「YEBISU BEER HALL TOKYO」と、会員限定の隠れ家ビヤバー「黒ラベルBEER AJITO」。グループのサッポロライオンが10月27日、銀座ライオンビル4階に開業した。

「サッポロは創業以来、日本の食文化に寄り添いながら、お客様が集って語り、乾杯する経験のなかでビール文化をはぐくんできた。お客様の価値観やビールを楽しむスタイルが多様化するなか、商品だけでは伝えきれないブランドの魅力を体験価値という形でお届けし、ブランドの価値、奥深さを味わっていただきたい」。

10月23日のメディア向け内覧会で、サッポロビールの中村洋一執行役員が語った。

1899年にヱビスが日本初のビヤホールを開業した銀座。その一角に1934年からたたずむのが銀座ライオンビルだ。

そんなヱビスの新たな体験拠点「YEBISU BEER HALL TOKYO」。都会の喧騒を忘れさせる上質な空間で、多彩なヱビスと素材を活かした逸品料理との出会いを楽しめる。2時間のコースで税込8800円。

初代ビヤホールで使用されていたタンブラーを現代的に再解釈した、500㎖オリジナルタンブラーでビールを提供する。

「東京生まれのヱビスにちなみ、伝統工芸の江戸硝子をハンドメイド。歴史に触れながら一杯目を味わっていただく。お客様であふれ一体感のある空間で、高揚感、ライブ感につながるサービスを提供したい」（サッポロライオン 田澤宏之社長）。

さらに、ビヤホール入口の横にひっそりと存在するのは「黒ラベルBEER AJITO」。ブランドのファンで構成する「CLUB黒ラベル」会員だけが予約できる、大人たちが自分らしくビールを嗜む隠れ家だ。

黒い扉を開けると、CMでおなじみ「大人エレベーター」を模した部屋が出現。ボタンを押すと開く中扉の先には、ブランドの世界観を体現した“大人”の空間が広がる。

こだわりの音響設備や落ち着きのある接客で大人の時間を演出。数十種類のグラスと、4種類の注ぎ分けによる「自分だけの一杯」を体験できる（各税込1000円）。フードメニューも各種用意した。黒ラベルをより深く味わい、ファン度を深めてもらうための拠点としたい考えだ。