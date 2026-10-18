利き「ミンティア」や「アマノフーズ」なすの手詰め体験　商品開発拠点に社員やその家族招きファミリーデー　アサヒグループ食品

利き「ミンティア」体験、「アマノフーズ」なすの手詰め体験、グミの仕上げ体験、いちごラテ飲み比べ体験――。

アサヒグループ食品が8月29日、東京・豊洲の商品開発センターで開催した「アサヒグループ食品 ファミリーデー」には、岡山から仙台までの各地から社員とその家族190人が招かれ、子どもらが冒頭の体験を通じて同社商品に触れた。

同イベントは2023年から毎年開催。4回目の開催となる今回は、初の商品開発拠点での開催となった。56人の社員が運営に携わり、商品づくりや同社の商品・事業について学べる全14種類の体験コンテンツを展開した。

社員が仕事に取り組む上で、家族の理解や支えは欠かせない要素と同社は捉える。

会社として家族に日頃の感謝を伝えるとともに、職場環境や仕事内容への理解を深めてもらうことを目的に企画している。

今回も、子どもだけでなく、社員の両親や兄弟なども来場し、幅広い家族が集うイベントとなった。

オープニングに登場し、子どもとの名刺交換体験に応じた川原浩社長は「昨年開所した商品開発センターを、ご家族に見ていただく貴重な機会となった。商品開発の現場や職場の雰囲気、仕事について理解を深めていただけたことを嬉しく思う」とコメントする。