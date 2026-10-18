食事「30回程度噛む」女子マラソン競歩・梅野倖子選手　ロッテ×LOCOK開催のスポーツと噛むことの大切さ伝えるイベントで語る

ロッテとLOCOKは10月11日、「LOCOKウェルネスガーデン品川御殿山」(東京都品川区)で、女子マラソン競歩・梅野倖子（ゆきこ）選手と東京歯科大学口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授を招き、児童とその保護者に向けてスポーツと噛むことの大切さを伝えるイベント「噛む力をスポーツの力に」第八弾を開催した。

梅野選手は、普段の食事について「消化をよくするためにお肉やお魚、野菜などは全てしっかり噛むようにしている。すぐに飲み込まず、食べるのが少し遅くなってしまうが、無意識のうちに30回程度噛むようにしている」と語る。

この食べ方を是認する武田客員教授は「ごはんを食べるときに30回噛むことを意識して試していただきたい」と呼びかける。

ロッテホールディングス広報部KK広報グループ企業広報チームの水野英一氏もクイズ形式で約2000年前の弥生時代の人たちが1回の食事で現代人の6倍以上の3990回噛んでいたことを紹介した上で「なかなか難しいが、ひと口で30回噛むことが推奨されているのでやってみていただきたい」と語りかける。

よく噛むことで得られるメリットとして、梅野選手も触れた「消化がよくなり胃腸の負担が減ること」のほか、「あごの骨が丈夫になり歯並びがよくなる」「唾液の分泌がよくなる」「筋力や運動能力がアップする」の4つを紹介する。

競歩教室では梅野選手が、人間の基本姿勢として解剖学的立位肢位（かいぼうがくてきりついしい）の大切さや競歩のルールについて手本を示しながら説明した。

競歩は走るのではなく歩く速さを競う競技。競技者は両足が同時に地面から離れてはならず、踏み出した足が地面についてから垂直になるまで、その足を曲げてはならないことが定められている。

9月27日に行われた愛知・名古屋アジア大会の女子マラソン競歩で梅野選手は銅メダルを獲得した。

競歩教室後のトークショーで梅野選手は「小中学生の時はバスケットボールをしていて陸上競技を始めたのが高校1年生から。当時の先生に勧められて競歩を始めた。バスケで活躍したいと思っていたのが全く変わってしまったが、負けず嫌いな性格と、父からの初志貫徹の言葉を胸に秘め、競歩での高い目標に向けて諦めることなく頑張っていきたい。皆さんも、自分のやりたいことが変わるかもしれないが、何か1つやりたいとなったときは目標を決め、それに向かって諦めることなく頑張ってほしい」とエールを送る。