台湾ドリンク、噛むと弾ける“ポッピングボバ” 新トレンドが日本に本格上陸 缶ジュース、カフェなど広く展開へ

台湾ドリンクの新トレンドが日本に本格上陸する。その名は「Popping Jacky（ポッピング・ジャッキー）」。茶葉から抽出したお茶にライチ、ピーチなどのフルーツフレーバーをあわせ、噛むと弾ける新素材の“ポッピングボバ”をたっぷり入れた。仕掛けるのは台湾からタピオカなどの原料を世界各国に供給するPOSSMEI（ポスメイ社）。日本事業の責任者を担う黄佐祺（コウ・サキ）氏は「ボバの食感で台湾ドリンクの新しい魅力を楽しんで欲しい」とアピールした。

ポッピングボバは海藻由来の薄い膜の中にフレーバージュースを閉じ込めたもの。膜の絶妙な食感を実現するため、開発には1千万回以上の試作を重ねたという。

缶ジュースの「Popping Jacky」は同社が手がける初の自社ブランド。1本（240ml）当たりポッピングボバが15～20個入り。アメリカ、ドイツに販売拠点を構えており、昨年9月から先行発売した欧米では当初計画を上回る3000万本を売り上げた。市販品のみならず、大手ハンバーガーチェーン店など外食業態にも広く導入された。

国内では現在、日本法人のポスメイジャパン（本社：名古屋市）が輸入販売し、こだわり商材を取り揃えるアミングの店舗や大手ECモール限定で販売中。来年2～3月にかけて本格展開をスタートさせ、月間150万本の出荷を計画する。

主なターゲットは10～20代の若年層。缶ジュースの販路はスーパー、ドラッグストアなどを想定する。フレーバーは「ライチ」「ピーチ」「マンゴー」「ストロベリー」の4種類。価格は1本280円（税込）、ボバをすすれる専用のストロー付き。

ポッピングボバは原料としても提供予定。すでに商談した大手カフェチェーンの評価は上々だ。外食における話題性と市販品の相乗効果を見込む。