日清オイリオとキユーピー 油付きボトルの水平リサイクル 最高位「ジャパンスター賞」を受賞

日清オイリオグループとキユーピーが協働で取り組んでいる油付きPETボトルからの再生材料を利用した食用油・ドレッシング商品が、日本包装技術協会主催の「2026日本パッケージングコンテスト」において最高賞である「ジャパンスター賞」のうち「経済産業省脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞した。

これまで、油が付着したPETボトルはリサイクル工程で油が残り、再生材料の品質に影響を与える懸念からリサイクルの仕組みが社会的に実装されていなかった。

この課題に対し、日清オイリオとキユーピーは24年から協働を開始。技術的な検証を重ね、油付きPETボトルを原料とする再生材料について品質に問題がないことを確認。両社の製造工場から排出された油付きPETボトルの再生材料を新しいPETボトルの一部に再利用した食用油とドレッシング商品を26年4月に数量限定で発売した。国内で初めて油付きPETボトルの水平リサイクル（ボトルtoボトル）を実現し、新たな資源循環の一歩を踏み出した。

今回、両社は連名でジャパンスター賞を受賞。同品が容器包装資材として優れていることに加え容器包装廃棄物の排出抑制のための3Rの取り組みが行われ、環境適合化への努力が最も優れていることが評価された。