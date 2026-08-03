ビール酒造組合 会長代表理事にサッポロ時松氏

ビール酒造組合の会長代表理事にサッポロビール社長の時松浩氏が就任した。8月1日付。堀口英樹会長（キリンビール社長）は退任した。

時松氏は江崎グリコを経て1991年に旧サッポロビール入社。サッポロホールディングス常務グループ執行役員などを経て、昨年3月に同社社長兼サッポロビール社長就任。今年7月から新たに事業持株会社となったサッポロビールの社長を務める。