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ビール酒造組合 会長代表理事にサッポロ時松氏

人事・組織
時松浩氏
時松浩氏

　ビール酒造組合の会長代表理事にサッポロビール社長の時松浩氏が就任した。8月1日付。堀口英樹会長（キリンビール社長）は退任した。

　時松氏は江崎グリコを経て1991年に旧サッポロビール入社。サッポロホールディングス常務グループ執行役員などを経て、昨年3月に同社社長兼サッポロビール社長就任。今年7月から新たに事業持株会社となったサッポロビールの社長を務める。

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