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熊本地震　大塚ホールディングス、5000万円寄付　被災地への救援活動や復興を支援

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大塚ホールディングス
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　大塚ホールディングスは7月31日、令和8年熊本地震で甚大な被害が発生した被災地への救援活動や復興を支援するため、日本赤十字社を通じて5000万円を寄付すると発表した。

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