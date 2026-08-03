マルコメ 糀甘酒に「加賀棒茶」 鍋の素「発酵美人鍋」も

マルコメは2026年秋冬新商品を9月上旬から発売する。「プラス糀」ブランドで展開する糀製品のラインアップを拡充。糀甘酒シェアナンバーワンの「糀甘酒」シリーズの新ラインアップとして、ほうじ茶フレーバーの「糀甘酒LL加賀棒茶」を追加し、同社オリジナルレシピの中でも人気の高い発酵美人鍋を1人分から楽しめる「発酵美人鍋」を提案する。

同社は7月7～9日、都内で「マルコメグループ2026秋冬ご提案会」を開き、秋冬の新商品やリニューアル品、魚沼醸造、かねさの商品、さらに棚割や販促、デリカ向けレシピ、発酵フェア売場などを提案した。15、16日に大阪で開催。28日には福岡でも提案会を開く。

新商品「糀甘酒LL」は、ほうじ茶フレーバーの検討を重ねるなか、石川県金沢市にある金澤茶舗「上林金沢茶舗」の加賀棒茶と出会い、商品化に至った糀甘酒の新ラインアップ。お茶の木の上質な茎の部分を焙煎した加賀棒茶ならではの芳ばしい香りと甘みが糀甘酒の自然な甘みに溶け込む。カフェイン含有量が少なく、子どもも安心して楽しめる。125㎖LLパック、オープン価格。

「発酵美人鍋」は、「生みそ糀美人」「糀甘酒」「塩糀」「糀みつ」の4種類の糀商品を掛け合わせた鍋の素。やさしい甘みと深い旨みをベースに、ごまのコクと生姜の風味をアクセントにした。1人分×4袋入りで個食鍋も楽しめる。160g袋、オープン価格。

「プラス糀」ブランドでは「糀甘酒LL糀リッチ粒」の大容量タイプを750㎖に変更し、「玉ねぎ生塩糀」「にんにくしょうが生塩糀」をリニューアルする。

「ダイズラボ」ブランドで展開するダイズ製品では「菰田欣也監修」の3品を刷新して「四川式麻婆豆腐の素辛口」「麻婆豆腐の素マイルド」「四川式麻婆茄子の素」を発売する。

即席みそ汁では「FD顆粒みそ汁料亭の味たまねぎとん汁」（1食、お徳用4食）をリニューアルする。また、カップタイプの「カップ料亭の味」シリーズのふたを紙材質に変更する。