はごろもフーズ「Carboff」ロングパスタ2品 賞味期間25か月に延長

はごろもフーズは、8月1日製造分から「Carboffロングパスタ」2品（240g、1㎏）の賞味期間を従来19か月から25か月に変更する。

賞味期間の延長にあたっては、通常より長い保存試験（品質・規格検査）を実施し、科学的な根拠に基づき安全性や品質に問題ないことを確認した。なお、今回対象の2製品は25年8月に続いての賞味期間延長となる。

なお、同社では「かけがえのない自然の恵みを大切にする」取り組みの一環として、食品ロス削減へのチャレンジを推進している。