フジが新米販売開始 本体2980円で

フジは7月22日、新米の販売を始めた。この日は広島県内の13店に「鹿児島県産こしひかり」が登場。25日から順次、各県の426店で「種子島こしひかり」を販売する。いずれも5㎏で2980円(税抜き)。

同社では「新米ならではの香りや甘みを気軽に味わってもらえるよう、お求めやすい価格で提供する」としている。