三井物産流通グループ「フードショー2026」 パシフィコ横浜で15・16日

三井物産流通グループ（MRG）は7月15～16日の2日間、パシフィコ横浜で総合展示会「フードショー2026」を開催する。開場は午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）。

出展メーカーは前年より17社増の435社。出展者の内訳は一般255（加工食品87、業務用67、日配18、惣菜14、酒類50、ペット19）、にっぽん元気マーケット180社（食品96、酒類58、高知県6、和歌山県6、長野県10、石川県2、東日本震災機構3）。初出展は一般12、にっぽん元気マーケット32の計52社。来場者数は小売業や飲食業など約2500人を見込む。

「明日（みらい）の流通をつくる」～一人ひとりの笑顔あふれる「食」と「暮らし」のために～をテーマに、出展メーカー各社の新商品やオリジナル商品、最新のトレンドを披露。三井物産流通グループが誇る商品・サービスを通じて取引先のビジネスを加速させる魅力的な提案を発信する。

メーカーブースは、市販用・日配・惣菜・業務用・ペットの各カテゴリーで約500社が出展。地場メーカーや生産者が出展する「にっぽん元気マーケット」は、今年から食品（冷蔵・冷凍）と酒類を分け、酒類はメーカーブースと隣接する配置に変更し、来場者の利便性を高めた。

三井物産流通グループの企画提案コーナーは、「ウェルビーイング」「トレンド」「ライフスタイル」の3テーマで構成。ストーリーテラー（案内役）として、総合ナビゲーターのMRGと4人の研究員が、新しい売場づくりを紹介する。

「ウェルビーイング」コーナーでは、節約志向が強まる中でも、“これだけは譲れない”こだわりの商品や贅沢消費に対応した売場づくりを提案。本格派のだしや調味料、需要が拡大してノンアル・低アルコール飲料、素材や栄養価にこだわったペットフードなどを紹介する。

「トレンド」コーナーでは、人気のアジアンフードや調味料・シーズニング、紅茶にスポットを当て、自分好みのアレンジが楽しめる商材を集めた。

「ライフスタイル」コーナーでは、共働き世帯をターゲットとした“簡便・時短×健康”食材、ご飯のお供やストックフードのほか、朝食シーンを彩るカットフルーツや冷凍野菜を紹介。地産地消や環境に配慮した食品への関心が高まる中で、CO2排出量を見える化する「デカボスコア」の取り組みも披露する。

機能提案コーナーでは、MRGの強みであるパッケージングやDX関連、業務用ソリューションなど多彩なグループ機能の取り組みを紹介。シメイやバラデンなどの輸入酒類はじめ、MRGの開発商品、産地直送のこだわり生鮮やギフト、輸入フルーツ、ペットフードなども勢揃いする。