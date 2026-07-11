「ブレンディ」マイボトルスティック、オフィスに照準　「水分補給は気分転換の貴重なタイミング」　クーリングブレイクを訴求

味の素AGFは、マイボトル用ドリンク「ブレンディ」マイボトルスティックをオフィスに照準を合わせて訴求していく。

オフィスで忙しさのあまり水分補給や小休憩が後回しにされるという実態や、オフィスでの水分補給が気分転換の貴重なタイミングとなりうるとの仮説のもと、「ブレンディ」マイボトルスティックとともに身体と心を同時に潤す時間を「働く人のクーリングブレイク」と名づけて、日常に取り入れるきっかけづくりを推進する。

その皮切りとして、7月8日、都内でイベントを開催。ブランドアンバサダーの井桁弘恵さんとお笑いコンビのエバースさんを招きクーリングブレイクを実演した。

冒頭挨拶した上山智美コンシューマービジネス部ニューフィールドグループグループ長代理は、働く男女1000人を対象に6月に実施した意識調査を引き「仕事中、忙しくて水分補給や小休憩がとれていない方が多くいることが分かり、休みにくい環境においては水分補給の瞬間こそが気分転換の貴重なタイミングになると言える。仕事中に飲み物に求める役割も聞いたところ、機能だけではなく気分も切り替えられるという心へのアプローチが上位に入った」と説明する。

オフィスでのクーリングブレイクとしての「ブレンディ」マイボトルスティックの可能性については「マイボトルと水さえあれば数秒でおいしいドリンクが完成し、仕事の合間のわずかな時間でも心と身体を同時に潤すことができる」と力を込める。

「ブレンディ」マイボトルスティックでは、若年層の取り込みや高いリピート率で手応えを得ており、今回、オフィスでのトライアルを促すべく「ブレンディ」マイボトルスティック8箱（1箱6本入）をセットにした試供キットを用意した。

7月21日から8月10日かけて、働く人のクーリングブレイクの趣旨に賛同する企業・自治体・医療機関・教育機関・団体を募り、約50カ所に試供キットを無償提供する。

7月9日からはXでのプレゼントキャンペーンも実施している。

「ブレンディ」マイボトルスティックは2024年3月の発売開始以降、着実に成長を遂げている。

「昨年は発売1年目よりも好調となり、3年目はさらに好調に推移している。ティーバッグなど他のマイボトルで飲まれている商品と比べると若年層の方にご購入いただき、一度使っていただけると凄く気に入って下さり繰り返しご購入いただける傾向がみえてきている」との手応えを得る。