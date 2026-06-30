ファミリーマート フルーツフラッペに新シリーズ 果実感を追求”ごほうび需要”取り込む

ファミリーマートは果実感を追求したフラッペの新シリーズ「味わうごほうびフルーツ」を展開する。6月23日の第1弾「メロンフラッペ」（税込380円）を皮切りに、「ストロベリー」「シャインマスカット」「ピーチ」「マンゴー」の全5品を約2週間ごとに順次投入。“ごほうび需要”やフルーツ人気を取り込み、夏場の需要拡大を狙う。

各商品の販売期間は1～2か月程度を想定し、6～8月のフラッペ売上は前年比5％増を目指す。

商品本部ファストフーズ部の高倉一真部長は「フラッペは2014年の発売以来、累計販売数は約3億3000万杯を超え、90種類以上の商品を展開してきた」と説明。「これから夏本番に向けて、さらにフラッペを盛り上げていきたい」と意欲を示した。

近年は、平均気温の上昇や猛暑日の増加を背景にフローズンドリンク市場が拡大。同社でもフラッペは気温が上昇する5月から販売が大きく伸び、8月にピークを迎える傾向にある。今年も全国的な高温が予想される中、買い物時のクールダウン需要などから市場の拡大を見込む。

顧客調査では、フラッペの購入層は30～50代女性が中心で、女性に最も人気の高いフレーバーはフルーツだった。物価高が続く中、「贅沢気分を味わいたい」といった理由で購入する割合が23年以降増加していることから、「仕事帰りや一人時間に楽しめる小さなごほうび」をコンセプトにシリーズを開発した。

シリーズは、メロンやシャインマスカットなど特別感のあるフルーツを採用し、それぞれの果実に合わせて果汁・果肉の配合を調整。果肉感やジューシーさを引き出し、「果実をかじったような味わい」を追求した。価格は全品税込380円に統一し、ご褒美感と手頃感を両立させた。

発売に合わせ、4人組コーラスグループ「モナキ」を起用したタイアップキャンペーンも実施。ファミペイ提示で対象商品を購入すると抽選で限定グッズが当たるほか、6月23日から29日まで次回使える100円引きレシートクーポンも配布している。