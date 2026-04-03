飲料嗜好飲料新「モンカフェ」北海道限定発売　1杯あたりのコーヒー10gに増量　ドリッパー開口部を約25％拡大　堀田茜さん起用の新TVCM放映　片岡物産
カナエ モノマテリアルパッケージ

新「モンカフェ」北海道限定発売　1杯あたりのコーヒー10gに増量　ドリッパー開口部を約25％拡大　堀田茜さん起用の新TVCM放映　片岡物産

嗜好飲料
リニューアルでは、1杯あたりのコーヒーの粉量10gに増量したほか、ドリッパー開口部を約25％大きくしてお湯を注ぎやすくした
リニューアルでは、1杯あたりのコーヒーの粉量10gに増量したほか、ドリッパー開口部を約25％大きくしてお湯を注ぎやすくした

　片岡物産は、ドリップコーヒー「モンカフェ」ブランドのリニューアルを行い「プレミアム ブレンド」（5袋入・税込627円）「京都ブレンド」（同）「モカ ブレンド」（同）「コロンビア ウィラ」（5袋入・税込735円）の4品を北海道限定で3月上旬から発売している。

　リニューアルでは、1杯あたりのコーヒーの粉量10gに増量したほか、ドリッパー開口部を約25％大きくしてお湯を注ぎやすくした。良質な豆を使用することでブレンドごとの個性もより際立たせた。

堀田茜さんを起用した新TVCM
堀田茜さんを起用した新TVCM

　エリアを絞り込むことでリニューアル効果をより的確に把握するのが狙いとみられる。
　「北海道限定での販売はマーケティングに力点を置きながら商品力を確認できる」（片岡物産）とコメントする。

　発売に合わせて、堀田茜さんを起用した新TVCM「あっと驚くモンカフェ」篇（15秒）を北海道エリアで3月20日に放映開始した。

　「TV、ラジオ、OOH（屋外広告や交通広告など）、体験型イベントを通じてブランドと商品価値を高めていく」という。

左から「プレミアム ブレンド」（5袋入・税込627円）「京都ブレンド」（同）「モカ ブレンド」（同）「コロンビア ウィラ」（5袋入・税込735円）
左から「プレミアム ブレンド」（5袋入・税込627円）「京都ブレンド」（同）「モカ ブレンド」（同）「コロンビア ウィラ」（5袋入・税込735円）

　体験型イベントでは、「プレミアム ブレンド」の試飲のほか、4種類のコーヒーを飲み比べできるワークショップやコーヒーに関するトークセッションが行われる。

　開催場所は、4月4日と5日がCOCONO SUSUKINO COCONO SQUARE 3F屋内広場（北海道札幌市）、4月11日と12日がアリオ札幌1Fロフト前（同）。

　なお既存品の「カフェインレス」（8袋入）と「バラエティパック」（10袋入）は引き続き北海道で発売されている。

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