新「モンカフェ」北海道限定発売　1杯あたりのコーヒー10gに増量　ドリッパー開口部を約25％拡大　堀田茜さん起用の新TVCM放映　片岡物産

片岡物産は、ドリップコーヒー「モンカフェ」ブランドのリニューアルを行い「プレミアム ブレンド」（5袋入・税込627円）「京都ブレンド」（同）「モカ ブレンド」（同）「コロンビア ウィラ」（5袋入・税込735円）の4品を北海道限定で3月上旬から発売している。

リニューアルでは、1杯あたりのコーヒーの粉量10gに増量したほか、ドリッパー開口部を約25％大きくしてお湯を注ぎやすくした。良質な豆を使用することでブレンドごとの個性もより際立たせた。

エリアを絞り込むことでリニューアル効果をより的確に把握するのが狙いとみられる。

「北海道限定での販売はマーケティングに力点を置きながら商品力を確認できる」（片岡物産）とコメントする。

発売に合わせて、堀田茜さんを起用した新TVCM「あっと驚くモンカフェ」篇（15秒）を北海道エリアで3月20日に放映開始した。

「TV、ラジオ、OOH（屋外広告や交通広告など）、体験型イベントを通じてブランドと商品価値を高めていく」という。

体験型イベントでは、「プレミアム ブレンド」の試飲のほか、4種類のコーヒーを飲み比べできるワークショップやコーヒーに関するトークセッションが行われる。

開催場所は、4月4日と5日がCOCONO SUSUKINO COCONO SQUARE 3F屋内広場（北海道札幌市）、4月11日と12日がアリオ札幌1Fロフト前（同）。

なお既存品の「カフェインレス」（8袋入）と「バラエティパック」（10袋入）は引き続き北海道で発売されている。