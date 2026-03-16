真誠「しょうゆ味ゴマ」 味付け改良・栄養面強化

ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は3月1日から、ロングラン商品の「しょうゆ味ゴマ」（55g）をリニューアル発売している。焦がし醤油のロースト感はそのままに、食べやすい甘辛い味付けで仕上げた。

栄養面でも、日本人に不足しがちなカルシウムを強化。子どもから高齢者まで幅広い層に訴求していく。

ふりかけや和え物などの定番用途に加え、チーズトーストのようなアレンジメニューもおすすめ。メーンターゲットは20～60代主婦層。価格はオープン（参考売価は税込237円前後）。