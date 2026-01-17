サザコーヒー、德川慶喜公をイメージした「将軍珈琲」を拡充・進化

サザコーヒーは、江戸幕府最後の将軍・德川慶喜公をイメージした「将軍珈琲」を再考し拡充・進化させる。

「将軍珈琲」は、1867年に徳川慶喜公が江戸幕府を代表し欧米公使と開港交渉の際にフランス人料理人を雇い欧米の公使に供した将軍コーヒーを現代風に再現したもの。

徳川慶喜公の曾孫である徳川慶朝氏（故人 徳川慶喜家当主）が焙煎修行を経て焙煎を担当した。

再現にあたり、同社は幕末の文献を徹底調査し、インドネシア産のコーヒー豆などを当時のフランス風に焙煎したが、当時のスマトラにコーヒー豆が植わっていなかったことが最近になって判明したという。

12月22日、取材に応じた鈴木太郎社長は「サビ病のパンデミックで低地に植わるティピカ品種のジャワコーヒーは全滅し、その後、スマトラに植わるのは、ポルトガル領であった東ティモールで見つかった ハイブリッドティモール種なども加わることとなる」と説明する。

サビ病で低地に植わるコーヒーが全滅した一方で、標高の高いところに植わるコーヒーは生き残ったとされることから、鈴木社長も社員とともにインドネシアを訪れ、生き残ったコーヒーを探索している。

「現在、インドネシアのスラバヤにあるチプトラ大学の協力のもとルーツの探索に取り組んでいる。ロマン溢れる昔のジャワコーヒーや『コピ・ルアク』にも興味がある」と語る。

「将軍珈琲」が徳川慶朝氏（故人）とのご縁で開発されたものであるのに対して、2月に発売開始した「プリンセス将軍珈琲」は、德川慶喜公の玄孫である山岸美喜氏が焙煎監修したものとなる。

德川慶喜公と一緒に極上の一杯を楽しむひとときをイメージしてコロンビアのカツーラ・チロソという品種を100％使用して開発された。