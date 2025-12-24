「日本のお米をもっと知ろう！」 米油のボーソー油脂が情報サイト

ボーソー油脂は、お米の情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」を公開した。主力製品の米油の原材料“米ぬか”のルーツとなるお米に着目し、お米にかかわる様々な人の姿や想いを発信することにより、消費者、生産者、加工者の多様な視点でお米の価値を再認識し、新たな知識と理解を深める機会を提供する。

情報サイト「日本のお米をもっと知ろう！今日からお米暮らし」では、日本のお米の特長や米作りに取り組む米農家の声を発信。米の重要性やお米の価値を分かりやすく伝える。サイト公開を記念し12月26日までボーソー油脂公式インスタグラムで「＃今日からお米暮らしキャンペーン」を開催中。アカウントフォローとクイズに答えた人の中から、抽選で50人に新米セット（千葉県産ふさこがね2㎏とボーソー米油600g）をプレゼントする。

ボーソー油脂は、主力製品である米油をはじめ、米油の製造過程で生み出される副産物を有効活用し、「米（米ぬか）」を余すことなく活用している。米油は唯一無二に近い国産原料を使用する植物油脂であり、原料のお米も日本で自給できる唯一の穀物。米の消費量が減少傾向にあるが、令和の米騒動をきっかけに、あらためてお米の価値や重要性の認識が見直されつつあり、情報サイトを通じて「お米の消費拡大に貢献できるよう、日本の米農家さんや消費者の皆さまとともにお米という農作物の考え方や新しい視点の発見につながる機会をつくっていきたい」という。