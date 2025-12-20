スガキヤ×名古屋文理大学 Xmasスイーツを共同開発 東海・近畿の170店で販売

スガキコシステムズ（名古屋市）と名古屋文理大学（稲沢市）の学生がクリスマススイーツ「しろふわショコラ」（税込390円）を共同開発、12月11日から東海・近畿エリアの「Sugakiya」約170店舗で期間限定販売している。

今回の取り組みは、地域に根差したコラボレーション企画として実現。ホワイトクリスマスをイメージしたビジュアルで、若年層を中心に取り込みを狙う。

商品開発テーマは「僕たち、私たちが食べたいクリスマススイーツ」。健康生活学部フードビジネス学科の2～4年生約30人がチームに分かれ、計11の商品アイデアをエントリー。8月の選考を勝ち抜いた3案から人気投票を実施した結果、「しろふわショコラ」の商品化が決定した。

商品内容は、ころんとした丸い形に盛り付けたスガキヤのソフトクリームに、ふわふわのホワイトチーズケーキとザクザクビスケットを合わせたもの。別添えの温かいビターチョコレートソースを自分でかけて仕上げる。

考案したのは2年生の西澤雅さん、早川梨乃さん、間瀬柚希さん、松本梨杏さんのグループ。

「すぐには実感が湧かなかったのですが、実際に店舗でポスターを見て、商品化されたという実感が湧いてきました。温かいチョコソースをかけて、アイスクリームが溶けていく感じがポイントです」（西澤さん）、「ソフトクリームが丸々2つ分入っているのですごく量が多いなと思うけど、ベースがソフトクリームなので、さっぱり食べられます」（松本さん）、「（アイデアをエントリーする時の）イラストを私が担当したので、それが選ばれたのがうれしかったです」（間瀬さん）、「スガキヤさんにはスイーツメニューが他にもありますが、私たちの商品も人気が出たら良いなと思います」（早川さん）と、それぞれ受賞の喜びを語った。