13.7 C
Tokyo
13.9 C
Osaka
2025 / 12 / 10 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

小売ＣＶＳローソン 愛媛5店舗に「よろず相談所」 島しょ部も含め生活相談の拠点に

ローソン 愛媛5店舗に「よろず相談所」 島しょ部も含め生活相談の拠点に

ＣＶＳ
「Pontaよろず相談所」(例)
「Pontaよろず相談所」(例)

　ローソンは12月4日、愛媛県今治市と包括連携協定を結び、生活全般の相談にオンラインで応じる「Pontaよろず相談所」を市内5店舗に導入した。島しょ部を含め、市役所に足を運びにくい住民も店舗から相談できる体制を整え、地域の生活基盤を支える。

　「Pontaよろず相談所」は店内の専用ブースから暮らしや食事、通信、インフラ、金融、市役所相談まで幅広く応じるオンライン相談サービス。予約不要でAIアバターが接客する。KDDIと連携した取り組みで、導入は全国14店舗となった。

　同社はテクノロジーで地域をつなぐ「ハッピー・ローソンタウン」構想を進めており、今回の導入は自治体と連携した実証の一環。導入店舗は今治馬越町三丁目店、今治別名店、伯方島インター店、大島吉海店、今治北日吉町店の5店舗。一部には地域住民が集えるコミュニティスペースや店内モニター、店外サイネージを設置している。

コミュニティスペース(例)
コミュニティスペース(例)

　コミュニティスペースは店舗中央部に設け、食事利用のほか、机上の2台モニターからよろず相談所の一部サービス（市役所相談除く）を利用できる。店内モニターはPCをつないで資料投影ができ、地域活動にも使える。通常時は地域情報を発信する。

　伯方島インター店では公共ライドシェア事業「のりあいサービス」と連動し、買い物代行の「はいたつサービス」も実施している。

コミュニティスペース・店内モニター(例)
コミュニティスペース・店内モニター(例)

関連記事

インタビュー特集

日清オイリオ久野社長 価格改定の早期完遂目指す 家庭用、中長期視点で強化

油脂
日清オイリオグループの久野貴久社長は、喫緊の課題として価格改定の早期完遂と、ホームユース（家庭用油）の販売強化に取り組む方針を示した。

J-オイルミルズ春山社長 次元の異なるコスト環境 油脂、価格引き上げ急ぐ

油脂
J-オイルミルズの春山裕一郎社長執行役員CEOは、油脂のコスト環境が悪化する中で、「価格改定の浸透を急ぐ」方針をあらためて強調した。

新潟・葵酒造、2年目は自社栽培米で仕込む 「Domaine Aoi」始動 「日本酒になじみがない方にも」青木代表

酒類
「飲むことで幸せを感じられるような日本酒を提供していきたい」と話すのは葵酒造（新潟県長岡市）の青木里沙代表取締役。昨年冬、JR長岡駅からほど近い場所に位置する創業160年超の旧高橋酒造から事業を引き継ぎいだ。

カゴメ次期社長 奥谷晴信氏 国内、新たな成長軸を模索 国際、M＆Aも視野に成長を

企業活動
カゴメの次期社長（2026年1月1日付）に内定した奥谷晴信現取締役常務執行役員（一部既報）。アジア事業カンパニーやグローバルコンシューマー事業部、国際事業本部などキャリアの多くを国際事業に携わってきたが、21年以降は国内事業でも手腕を発揮。

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

即席麺・即席食品
利便性と品質向上により、年々市場を拡大するパックごはん。最近はコメ価格高騰の影響や防災食への利用増加が相まって、需要はさらに伸びている。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ