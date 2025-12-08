ファミマがHKT48とコラボ 九州応援プロジェクト展開へ

ファミリーマートは「ファミリーマート×HKT48地域密着・九州応援プロジェクト」と題し、福岡を拠点とするアイドルグループ「HKT48」と連携したコラボ企画を九州エリア（沖縄を除く）や山口県（一部店舗）の約1500店舗で実施している。

11月27日に行った発表会で細見研介社長は「当社はリテールメディアとして日本固有の良質のコンテンツを国内だけでなく、海外に向けても発信していくことに力を入れている。今回の取り組みはエンタメに挑戦する当社の戦略の第1弾となる。アジアの玄関口となる博多を活動拠点とし、来年で誕生15周年を迎えるHKT48さまと強力なパートナーシップを結ぶことを通じて地域密着の企画を続々と展開し、一緒に全力で九州を盛り上げていく」とコメントした。

今回のHKT48とのコラボ企画では、HKT48との初のコラボレーション商品として12月2日から福岡県で馴染み深い明太子を使用した「明太フランス」と、福岡県産あまおう苺の濃縮果汁入りソースを使用した「ロールケーキ（ホイップ＆あまおう苺ソース）」の2種類を九州エリア限定で発売。

11月27日～来年11月26日の予定で福岡、長崎、熊本、大分、宮崎など九州7か所でHKT48メンバーをラッピングしたコラボ店舗を展開する。12月9日にはHKT48から選抜されたメンバーがファミリーマートの制服を着用し1日店長を務めるほか、12月19日～来年1月31日は全国のファミリーマート店内設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」限定でHKT48の特別仕様ブロマイド（全39種類）を発売する。

ファミリーマートでは「地域に寄り添う」という基本理念のもと、今後も地域に根差したハートフルな企画を積極的に発信していく意向だ。