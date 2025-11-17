ヤグチ 静岡市の米穀卸を子会社化 業務用米の安定供給確保へ

ヤグチは静岡市のマルサ佐野商店を完全子会社化した。マルサ佐野商店は精米工場を構え、店舗販売のほか、静岡市内を中心に業務用ユーザー向けの精米販売を行う米穀卸。年商は約10億円。
昨年、供給不安が顕在化した国産米の安定確保に向けた取り組みの一環。ヤグチの販売ネットワークを生かし、業務用卸店向け国産米のラインアップ強化と販売拡大につなげる。
