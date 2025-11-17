AGFが手軽に楽しめる本格的なカフェ情報拡散　原宿に「ブレンディ カフェラトリー」スティック1本で得られる小さな幸せ体験の場

味の素AGFは11月14日から24日にかけて、JR原宿駅からほど近い場所で「ブレンディ カフェラトリー」スティック（カフェラトリー）の体験型イベントを開催している。

スティックミックス最需要期の冬場に向けて、豊かな泡立ちと本格的なカフェの味わいを手軽に楽しめる「カフェラトリー」の情報拡散を図るのが目的。

昨年は5日間の開催で2000人以上が来場。来場者による情報拡散で手応えが得られたことから、今年は開催期間を11日間に伸ばして3500人弱の来場を見込む。

企画内容に磨きをかけるとともに、待ち時間を無くして体験を深めてもらうべく完全予約制とした。

13日、メディア向け先行お披露目体験会でコンシューマービジネス部スティックグループの伊賀梨穂子氏は「ご用意した計11日間の枠が、案内開始からわずか1日半で全て埋まり、改めて日々飲んでいる方々の熱量の高さを実感じた」と語る。

今回、熱量の高い3500人弱による情報拡散を見込む。

「カフェラトリー」ユーザーは約600万人と推定。

「カフェラトリー」公式インスタグラム調査によると「カフェラトリー」飲用者の約8割が、他の人にも薦めた経験があると回答。「非常に熱量を込めてご支持いただいているところが強み」とみている。

ユーザーからの発信・推奨で新規ユーザーを獲得して「カフェラトリー」の販売は上向いている。

直近の販売動向について「販売店あたりの販売金額も前年比、前々年比を大きく上回っているカフェメニューに興味を持っていただき、スティックの新規ユーザーが入って下さっている」と説明する。

「カフェラトリー」は濃密な泡立ちが楽しめる濃厚シリーズと香りが楽しめる芳醇シリーズに大別され計17品種をラインアップ。選べる楽しさからも支持されているという。

今年9月に新発売した「濃厚ティラミスショコララテ」と「濃厚メープルヘーゼルナッツラテ」の2品は好スタートを切った。

2品は濃厚シリーズに属するスイーツシリーズで「まるでスイーツを食べた時のような満足感ある味わい」をテーマに外食カフェでトレンドになっているスイーツメニューをラテで再現したもの。

「スイーツシリーズは毎年鮮度感を持たせたものとして発売し、認知度や購入意向が高まっている中で、3年目となる今回の2品は主力品に迫る勢いで大変ご好評をいただいている」と胸を張る。

「カフェラトリー」全般ではパッケージも好評を博している。

「昨秋から個包装全100種類に、ほんのり幸せチャージを展開したところ、お客様から『小さな幸せがもらえた』『自分の頑張りが報われたような気がした』といった共感の声がSNSなどで多数いただき、ブランドイメージも大きく引き上がっている」と述べる。

メディア向け体験会にはタレントのpecoさんが招かれ空間体験や試飲を交えてのトークセッションが行われた。

体験型イベントの名称は『ほんのり幸せをあなたに「CAFÉ LATORY ROOM」』。

来場者は、受付で予約完了メールをコンシェルジュに提示してフレーバー診断チャートに回答すると全17種の中から自分の好みやその日の気分に合わせたカフェメニュー1杯とサブレ2個が提供される。

サブレは、サブレ専門店「サブレミシェル」とのコラボレーションした体験型イベント限定のオリジナルサブレとなる。

イベント限定オリジナルグッズもプレゼントされる。来場者のみが入室できる特別な部屋を設け、「カフェラトリー」のほんのり幸せな世界観を体感できるコンテンツも用意している。