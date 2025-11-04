大森屋 FSSC22000取得 関西作業所と広川工場で

大森屋は関西作業所（兵庫県西宮市）と広川工場（福岡県広川町）が、食品安全マネジメントシステムの国際規格FSSC22000を取得したと発表した。

関西作業所は焼海苔製造、広川工場は焼海苔と味付海苔製造において認証された。同社では「今回の取得を受け、さらに安心安全で高品質な製品を提供する」とする。