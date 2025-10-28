日本ハム「こころわけギフト」さらに拡充 初のおせち商材投入

日本ハムは、食べきりサイズで好評の冷凍総菜ギフト「こころわけ」シリーズの新セット商品に、初のおせち向け商品「こころわけ 洋風おせちセット」などを新投入し、シリーズを今夏ギフトから約倍の11品に拡充した。

「こころわけ」は心遣いと小分けの造語で、若年層が両親に贈る「こわけのギフト」として支持を増やしており、特にローストビーフや洋惣菜等の需要は認知とともに拡大傾向で推移している。24年冬季に新ギフトブランドとして3品を発売し、25年夏季に倍の6品に、25年冬ギフトでさらに11品に拡充した。

そういった中で今冬ギフトからの新たな取り組みが、おせちに向けた商品の展開。「こころわけ 洋風おせちセット」は、人気のローストビーフ、ローストポーク、バケットやサラダにも合うパテ・ド・カンパーニュ、4種のドライフルーツ入りチーズデザートのアソートセット。おせちはライフスタイルの変化などから多様化が進み、オードブルスタイルも人気で、同品は自家需要だけでなく贈り物にも最適な商品を組み合わせた。

また、同シリーズの商品として、やわらかヒレ生ハムやローストビーフ、前述したチーズデザートなどをセットした「洋風おつまみセット」。ローストビーフ、彩り野菜のジュレもセットした「冬のディナーセット」も新たに発売した。

既存商品では、生のやきとりセットや精肉の「宮崎牛」「くまもと赤うし」の焼肉食べ比べセットなども引き続き揃えた。いずれも冷凍品で、「食べたいときに食べたい分だけ、食べきりサイズのおもいやり」をコンセプトに提案する。