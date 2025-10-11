ベストパフォーマンス賞に輝くチアダンサーがダンス＆メイクアップ教室　深化する味の素AGFと群馬クレインサンダーズの地域密着

今年5月、ベストパフォーマンス賞を初受賞した群馬クレインサンダーズオフィシャルチアダンサーのサンダーガールズが小中高生を対象にチアダンスとメイクアップの魅力や楽しさを伝える――。

味の素AGFとプロバスケットボールBリーグ1部の群馬クレインサンダーズは、地域密着の取り組みを深化。

9月23日の秋分の日、オープンハウスアリーナ太田（群馬県太田市）で群馬クレインサンダーズ主催によるバスケットボール体験会が開催され、これにAGFとAGF関東が協賛した。

AGF協賛のバスケットボール体験会は昨年に引き続き2回目。

昨年の体験会では、太田特別支援学校の小中学生と保護者を対象に遊びの要素を盛り込んだプログラムが実施された。

今回は太田特別支援学校の小中学生（13人）に、群馬県立高等特別支援学校（太田市・前橋市・高崎市・伊勢崎市・館林市）5校の高校生（26人）を新たに対象とし、遊びの要素を盛り込んだプログラムやバスケット体験のほか、新規企画としてサンダーガールズによる冒頭のチアダンスとメイクアップの体験を盛り込んだ。

体験会に来賓として招かれた太田市の穂積昌信市長は「バスケットボール体験とチアダンス体験は皆さんにとって楽しい時間になるはず。このような形でスポーツと地域振興で太田市を盛り上げていきたい。改めて群馬クレインサンダーズさまとAGFさまの地域貢献活動に感謝申し上げる」と挨拶する。

群馬クレインサンダーズを運営する群馬プロバスケットボールコミッションは“バスケで群馬を熱くする”を掲げ、地域貢献活動に積極的に取り組んでいる。

その一環として、同社は昨年7月、AGFと2024-25シーズンのオフィシャルパートナー契約を締結。今年、契約を更新した。

取材に応じた群馬プロバスケットボールコミッションの阿久澤毅社長は「バスケットボールを通して子どもたちにさまざまな夢や希望を伝えたいと考え、今までいろいろな場所で活動してきた。そこにAGFさまが関わって下さり資金面も含めて大きな動きになっている」との手応えを得る。

10月3日にBリーグ2025-26シーズンが開幕する。阿久澤社長は、ここで優勝を目指すとともに地域貢献活動についても意欲を示す。

「弊社社員も含めAGFさまと一緒に考え模索しながら、新しい取り組みにどんどんチャレンジしていきたい。やはり関わる人が多くなるほど手応えが感じられる。近い将来、AGFさまとのイベントに市民から期待を寄せていただけるように盛り上げていきたい」と力を込める。

AGFの中澤正規常務執行役員も同様の想いを抱く。

「“バスケで群馬を熱くする”の理念を掲げる群馬クレインサンダーズに賛同した。我々も太田市、群馬県を一緒に熱くしたい」と語る。

バスケットボール体験では、谷口大智選手がミニゲームに加わり会場を沸かす。谷口選手は、時にシャツの中にボールを隠すなどユーモラスを交えたほか、参加者を抱き上げてダンクシュートの機会を与えるなどして参加者を楽しませていた。

今回、新たな試みとしてサンダーガールズを起用。チアダンス体験では、特別支援学校の児童・生徒にファンクラブサイトから応募した一般参加者78人が加わり、サンダーガールズ先導のもとチアダンス経験者・未経験者のグループに分かれ、ともに体を動かした。

特別支援学校の一部の児童・生徒に向けては、メイクアップのやり方をサンダーガールズがマンツーマンで個別指導した。

個別指導の冒頭、キャプテンのRIHOさんは「お化粧をすると心からワクワクするよ」と明るく呼びかける。

同行した群馬県立太田高等特別支援学校の佐野間幸道校長は「当校にはバスケが好きな子やダンスが好きな子もいて非常に貴重な経験をさせていただいた。ダンスがあまり得意でない子も引っ込み思案の子も、サンダーガールズさんのお陰で自分を表現しているように感じられた。みんな満足した様子で保護者の方もすごく喜ばれていた」と笑みを浮かべる。

「本当に閉じ困らず、いろいろな人たちと接してもらいたい」との考えのもと、同校では他校との共同学習など外部との交流機会を積極的に設けている。

今回のイベントも、佐野間校長の願いが叶って高校生の参加が実現した。

「みんなの憧れの人たちと直接触れ合うことができ、本当に最高の思い出になったと思う」と総括する。

市民・県民が選手に抱く憧れや畏敬の念に突き動かされてか、群馬クレインサンダーズでは選手による社会貢献の動きもみられる。

辻直人選手はホームゲーム会場で「スリーピース」の募金活動を実施。これは、スリーポイントシュートを1本決めるごとに3333円を積み立てて、会場で集められた募金とともに群馬県立小児医療センターに寄付するというもの。昨シーズンは127本のスリーポイントシュートを決めて約78万円を寄付した。

スリーピースの始めたきっかけは、脳の病気を患った子どもを持つ母親からクラブを通じて寄せられた辻選手への応援メッセージの要請だったという。

この日、サプライズゲストとして登場した辻選手は「私の大ファンというお子様に、回復したら試合会場でぜひ会おうといったメッセージを送らせていただいた。その子はこの先どれくらい生きられるかわからない状況だったが、ご自身の頑張りによって、数か月後、試合に来ていただき、今は大学生。人の命に触れた経験はその時が初めてで、一人の少年に限らず、全国の多くの子どもたちに何かできたらという想いから始めさせていただいた」と述べる。

辻選手からスリーピースへの参加の水を向けられた谷口選手は「私のスリーピースをやらせていただきたい」と宣言。このやりとりに対して、AGFの中澤常務執行役員は「子どもたちのためにやっている活動で逆に子どもたちから選手が元気やパワーをいただくといったことを知り、スリーピースに対して非常に強く共感する。積極的にこの活動をサポートしていきたい」との考えを明らかにする。

体験会終了後、谷口選手は「本当に濃密な内容で、明日からもう一度バスケ頑張ろうという気持ちになり、子どもたちから元気をいただいた。スリーピースについては、他のチームに所属していたときから知ってはいたものの、詳しい内容までは理解しておらず、辻さんに背中を押していただいて決断した」と振り返る。

コンプレックスに悩んでいる人たちに「コンプレックスは長所」とのメッセージを伝えるべく、谷口選手著作・監修の絵本「はいるかな」が昨年11月に発刊された。

これは、作家のはっとりひろき氏とグラフィックアーティストの左右田薫氏とのコラボレーション絵本。

「小学6年生の時に身長が190センチあり、大人から二度見三度見され高身長が嫌だった時期があったが、今はそれが強みに変わっている。“自分がコンプレックスと思っているところは、実はあなたの特徴で長所であるので気にしなくていい”ことが伝わる内容になっていると思う」と谷口選手は説明する。

体験会の企画・運営には、群馬プロバスケットボールコミッション社員のほか、AGF関東支店（営業）、AGFファンマーケティング推進部、AGF関東（生産工場）が携わる。

中澤執行役員は「当社内においては三位一体の活動であり、バリューチェーンがそれぞれ異なる中でも1つの目的に向かってともに活動し、社員同士の交流にもつながっている。なにより、みな楽しそうに取り組んでおり、今後も続けていきたいと考えている」と意欲をのぞかせる。