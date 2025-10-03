東亜商事 新社長に岡専務 小山氏は会長に

東亜商事は9月30日付の取締役会で役員改選を行い、岡修一専務取締役が代表取締役社長に就任した。小山喜之社長は代表取締役会長に就く。山城篤専務は副社長に昇任した。

同社は昨年創立70周年を迎えた。10月からの新年度（71期）スタートに合わせ、新体制でさらなる発展を目指す。