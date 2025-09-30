カゴメ 新社長に奥谷取締役常務執行役員 1月スタートの中計で更なる成長を

カゴメの代表取締役社長に2026年1月1日付けで奥谷晴信（おくやはるのぶ）取締役常務執行役員（コーポレート企画本部長兼経営企画室長）が就任する。山口聡現社長は取締役会長に就任する。これは9月29日開催の取締役会で決まった。異動理由として「2026年1月からスタートする新たな中期経営計画で、さらなる成長と企業価値の向上を実現するため、経営体制の一層の強化を図ること」をあげている。なお奥谷氏は10月1日付で取締役常務執行役員コーポレート企画本部長に就任する。

奥谷氏は1990年3月静岡大学工学部応用化学科卒業後、同年4月カゴメ入社。2013年アジア事業カンパニー企画調整室長、14年アジア事業カンパニーCFO兼企画調整室長、15年グローバルコンシューマー事業部企画調整室長、16年国際事業本部企画管理室長、21年 経営企画室長兼米国成長戦略プロジェクト室長、22年執行役員、24年取締役執行役員経営企画室長兼米国成長戦略プロジェクト室長、同年取締役執行役員コーポレート企画本部長兼経営企画室長などを歴任し、25年3月取締役常務執行役員コーポレート企画本部長兼経営企画室長（現任）、同年10月取締役常務執行役員コーポレート企画本部長（予定）。1968年3月17日生まれ、57歳、岐阜県土岐市出身。