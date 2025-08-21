ファミマ、大谷選手効果でおむすび販売好調 26日から新CM、ぼんご・柿安コラボ商品も発売

ファミリーマートは、大谷翔平選手をアンバサダーに起用したおむすびの販売が好調だ。3月のキャンペーン期間中は同カテゴリーの売上が前年比2割増をマークした。

8月26日から新テレビCM「シンおむすび二刀流、発表。」篇を放映し、おにぎり専門店「ぼんご」と肉の老舗「柿安」が監修した新商品も発売。投打の二刀流が復活してますます活躍する大谷選手とともに、さらなる盛り上がりを図っていく。

21日に発表会を開催。3月に始動したコラボ商品やキャンペーンの反響は大きく、大谷選手が好きな具材を使った7月発売の「大きなおむすび 僕の梅おかか」は2週間で120万個を売り上げ、ホームランを打った際に発行するクーポンは累計41万枚（8月21日時点＝ホームラン43本）、使用率92％と注目度の高さを見せつけている。

26日に放映開始する新CMは、大谷選手がおむすびを発表する記者会見風の内容。演技の上手さに現場スタッフも驚いた様子だったという。ナレーションは水樹奈々さん。

おむすびの商品施策は商品本部の木内智朗デリカ食品部長が説明。「おむすびはお客様がファミマの来店目的となる上位カテゴリー。低・中・高と3つの価格帯で品ぞろえし、多様なニーズに応えることを目指している。定番商品のブラッシュアップに加え、有名店タイアップや店頭キャンペーンなど常に新しさを感じられるように取り組んでいる」と話した。

26日から発売する新商品は名店とコラボした高付加価値商品。3月に続き第2弾となる「ぼんご監修」では、定番手巻きおむすびの重量1・5倍を実現。新商品「大きなおむすび 鮭マヨネーズと生たらこ」はぼんごで人気の味わいで、ほのかにきかせた柚子胡椒がアクセントになっている。税別276円。「同 肉そぼろ（卵黄ソース）」は3月に好評だった具材の組み合わせだが、ごはんと具量を1・5倍にボリュームアップした。同297円。

「柿安監修」も2品を発売。「牛すき」（税別258円）は国産黒毛和牛を使用。秘伝のタレで味付けした。「海老マヨネーズ」（同239円）は「柿安ダイニング」の看板メニュー「大海老マヨ」の味わいをイメージした。

発表会の席上、ぼんご女将の右近由美子氏は「おむすびと世界で活躍する大谷選手が結びつく素晴らしい機会」、柿安本店で商品開発担当の松田和典氏は「監修商品を通じて幅広いお客様に柿安の魅力をお届けできる」と期待の言葉を寄せた。